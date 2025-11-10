Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti ve cemiyet üyeleri tarafından İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit makamında ziyaret edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, basın–emniyet iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteciler Cemiyeti ve üyelerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Basın bizim için çok önemli bir paydaş. Kamuoyunu aydınlatma konusundaki gayretlerine ve samimiyetlerine şahidim. Bugün ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü. Ulu Önderimizi ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazeteciler Cemiyeti’ne ve kıymetli üyelerine tekrar teşekkür ediyorum, birlikte verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.”

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise ziyarette yaptığı konuşmada, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit’e yeni görevinde başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyoruz. Emniyet teşkilatının özverili çalışmalarını kamuoyuna duyurmak biz gazetecilerin görevi. Bugün ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz.”

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde gerçekleşen bu ziyaret, hem anlamlı bir buluşma hem de yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Emniyet Müdürü Yiğit ile Kahramanmaraş basını arasındaki güçlü iletişimin önümüzdeki süreçte artarak devam etmesi bekleniyor.