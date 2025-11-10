Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Köyü’nde yaşayan Halil İbrahim, geçimini dağlardan topladığı otlarla sağlıyor. Zorlu doğa koşullarında yaşamını sürdüren Halil İbrahim, her gün yaklaşık 60 kilometre yürüyerek dağlardan topladığı şifalı otları satarak ailesinin geçimini temin ediyor.

Programda, Halil İbrahim’in sabahın erken saatlerinde sırt çantasını alarak dağlara doğru yola çıkışı, topladığı otları özenle ayıklayışı ve köydeki sade yaşamı etkileyici görüntülerle anlatıldı.

Cumartesi akşamı yayınlanan bölüm, doğayla mücadele eden Anadolu insanının üretkenliğini, sabrını ve alın terini bir kez daha izleyicilere hatırlattı.

TRT Belgesel’in “Anadolu İnsanı” programı, her bölümünde farklı bir hikâyeyi ekrana taşıyarak, Anadolu’nun unutulmaz emek hikâyelerine ışık tutmayı sürdürüyor.