Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için önemli turizm yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Şehrin önemli değerlerinden olan Ali Kayası, turizme açılıyor. Bölgeye ulaşım için Bulutoğlu Mahallesi’nden 18 kilometre yeni yol açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 500 metrekare cam teras, kafeterya ve restoran, yürüyüş yolları, sosyal alanlar ve otoparkı içeren projenin temelini attı

Temel atma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, ak parti TBMM içişleri komisyon başkanı ve Kahramanmaraş milletvekili Celalettin güvenç, Kahramanmaraş milletvekili habibe öçal, ak parti il başkanı Fırat görgel, onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek, Elbistan belediye başkanı Mehmet gürbüz, Göksun belediye başkanı Hüseyin coşkun aydın, ilçe başkanları, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada yapılan konuşmaların ardından temel için düğmeye basıldı ve ilk Etap çalışmaları başlamış oldu.

Turizm alanlarında tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin bilgiler aktaran başkan Güngör, “Ali Kayası ulusal ve uluslararası turizmde marka olacak” dedi.