Türk - İslam bilim dünyasının en önemli isimlerinden biri olan, başta astronomi olmak üzere matematik, mekanik, dil bilimi ve fıkıh gibi birçok alanda eserler vererek asırlar boyunca bilim dünyasına ışık tutan büyük âlim Ali Kuşçu, vefatının 550. yılında anıldı. Anma programı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konferansla gerçekleştirildi. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, üniversite camiası ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Programa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın yanı sıra akademik ve idari personeller ile öğrenciler katılım sağladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaçar, programın davetli konuşmacısı olarak Ali Kuşçu’yu çok yönlü bir bakış açısıyla ele aldı. Prof. Dr. Kaçar, konuşmasında Kuşçu’nun bilimsel mirasına, dönemin şartlarında yaptığı yenilikçi çalışmalara ve Osmanlı Devleti’ne olan katkılarına dikkat çekti.

Yoğun İlgi Gören Program

Katılımcıların soruları ve yorumlarıyla zenginleşen etkinlikte, Ali Kuşçu’nun yaşadığı dönemdeki bilimsel ve kültürel atmosfer de detaylı bir şekilde ele alındı. Program sonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Kaçar’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, Ali Kuşçu’nun bilimsel mirasını hatırlamak ve genç nesillere ilham vermek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

“Ali Kuşçu, Fikirleriyle Halen Adından Söz Ettiriyor”

Programda konuşan Prof. Dr. Mustafa Kaçar, “Ali Kuşçu, çok farklı disiplinlerde yetkin eserler veren bir bilim insanı. Başta astronomi, dil bilim ve matematik alanında olmak üzere çeşitli alanlarda önemli çalışmaları bulunan Ali Kuşçu, Semerkand’da dünyaya geldi. Döneminin önemli bilim insanları olan Uluğ Bey, Kadızâde-i Rûmî, Gıyâsüddîn Cemşîd el-Kâşî gibi kişilerden matematik ve astronomi dersleri aldı. Ortaya koyduğu eserleri, fikirleri ve buluşları ile günümüzde halen adından sıklıkla söz ettirmekte. İstanbul’un fethi ardından Fatih Sultan Mehmet’in teklifi ile İstanbul’a yerleşen Ali Kuşçu, ilmi çalışmalarına burada da devam etmiş özellikle Uluğ Bey’e ait Zic’i ve astronomi ile matematik alanındaki çalışmalarını Osmanlı bilimine kazandırmıştır. Bunun yanında Osmanlı medreselerinde önemli düzenlemelere imza atan Ali Kuşçu sayesinde medreselerin ilmi derinliği artmıştır” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize Ali Kuşçu’yu Anlatmalıyız”

Söyleşiye dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Kaçar, “Özellikle Ali Kuşçu yılı olması münasebetiyle bu değerli Türk bilgininin halkımıza duyurulması, anlatılması ve onun anlaşılmasının sağlanması çok kıymetli. Bugün de Kahramanmaraş’ta gençlerimize Ali Kuşçu’yu anlattık. Ali Kuşçu, bizim için çok önemli ve değerli o yüzden onu anlamamız, fikirlerine kulak vermemiz gerekiyor. Özellikle gençlerimize Ali Kuşçu’nun fikirlerini aktarmamız çok önemli. Gençlerimiz de bu fikirleri geliştirerek çok daha ileriye taşıyacak ve ülkemize faydalı olacaklardır” dedi.