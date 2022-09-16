Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 17 Haziran tarihinde temeli atılan, tamamlanması için 89 günlük süre belirlenen ve dün gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete alınan yeni adıyla Ali Sezal Köprüsü, bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılandı. Bölge esnaflarından Mahmut Yaykaşlı, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kanlıdere’ye yapılan yeni köprünün açılışı gerçekleştirildi. Hayrettin Güngör Başkanımızın söz verdiği üzere köprümüz 89 günde tamamlandı” diye konuştu.

Kanlıdere’nin Trafiği Rahatlayacak

Kanlıdere esnaflarından Mahir Yaykaşlı, “Yapımı tamamlanarak hizmete alınan yeni köprü sayesinde bölgemizin trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını ümit ediyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Kanlıdere bölgemiz daha da güzelleşti” derken, diğer bir esnaf Erkan Alagöz, “13 yıldır Kanlıdere’de esnafım. Bu süreçte bölgede yaşanan trafik sorunlarına sık sık şahit olduk. Bölgemize kazandırılan yeni köprü sayesinde trafik sorunlarının son bulacağına inanıyorum” diye konuştu.

Şehrimize Çok Yakıştı

Kanlıdere’ye kazandırılan yeni köprünün bölgeye çok yakıştığını belirten İbrahim Akkütük, “Kanlıdere’ye kazandırılan yeni köprü şehrimize ve bölgemize çok yakıştığını düşünüyorum. Başta Hayrettin Güngör başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Abdullah Gül ise, “Kanlıdere’ye inşa edilen yeni köprüden geçme fırsatım oldu. Gerçekten çok güzel olmuş. Şehrimize çok güzel yatırımlar kazandırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.