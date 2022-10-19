Alkollü sürücü, yakalanınca basın mensupları ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Aksaray'ın Ereğli ilçesinde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte uygulama noktası oluşturdu.

Kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada, şüphelenilen otomobil durduruldu.

0.58 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Mustafa B., ekipler tarafından alkol kontrolünden geçirildi. Öte yandan araçta bulunan 4 kadın da GBT sorgusundan geçirildi.

Alkol metreye üfleyen sürücünün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

"Ben tır sürüyorum, sıkıntı olur"

2 kez alkollü yakalanan şahıs, polis ekiplerinden yardım isteyerek “Ben tır sürüyorum, sıkıntı olur.” deyip, görmezden gelmelerini istedi.

Polis memurunun “Yapabileceğimiz bir şey yok.” demesinin ardından sinirlenen sürücü, olay yerinde görevini yapan muhabirlere saldırdı.

Basın mensuplarına saldırdı

Kendisini görüntüleyen kamerayı yumruk atarak kıran alkollü sürücü, ardından kameramana da tekme atarak darbetti.

Olay yerindeki polis ve bekçiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan sürücü, bu kez basın mensuplarına küfürler yağdırdı.

Tehditler savurdu

Alkollü sürücü bu kez olay yerine arkadaşını çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen arkadaşı Kadir Y. isimli şahıs ise basın mensuplarını ölümle tehdit ederek, “Seni vururum.” dedi.

Cezai işleminin ardından aracına doğru yürüyen saldırgan, bu kez basın mensubuna, “Adın ne senin, adını söyle.” dedi.

Gözaltına alındı

Tüm bu anlar basın mensuplarının kameralarına yansırken basın mensupları, sürücüden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şahıs ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürülürken, darbedilen gazeteci sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

2 kez alkollü araç kullanırken yakalandı

İHA'nın aktarımına göre; sürücünün yapılan kontrolünde 2'nci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilirken, bin 823 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.