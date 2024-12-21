Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, yaptığı açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti.

"Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." ifadesini kullanan Haseloff, saldırıda bazıları ağır olmak üzere 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını bildirdi.

Haslehoff, saldırganın gözaltına alındığını belirterek, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada Bu acı günde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz. İfadelerine yer verildi.