20 Haziran’daki İspanya-İtalya, 22 Haziran’daki Türkiye-Portekiz ve bugünkü İskoçya-Macaristan karşılaşmaları öncesinde futbolseverlere Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı.

Etkinliğin sponsorlarından Mehmet Şimşek, Şapkaların bir kısmı dağıtıldıktan sonra geri kalanının dağıtımını polisin engellediğini belirtti.

Filistin Bayrağı'nın renkleriyle özdeşleşen karpuz dilimi desenli şapkalar Dortmund’da 22 Haziran’da oynanan Türkiye-Portekiz maçına gelen taraftarlara da dağıtıldı.

Etkinliğin öncülerinden Vahdettin Bayram, yaptığı açıklamada, üzerinde Filistin bayrağını temsil eden renklerin yer aldığı karpuz desenli şapkaları, Gazze'de yaşanan zulmü Avrupalılara duyurmak için dağıttıklarını söyledi.