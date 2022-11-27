Ömer Faruk Salman’ın Hazırlayıp Sunduğu Programda Önal, İş Hayatındaki Tecrübeleri Ve Başarılarını Anlattı.

Yaptığı İşlerde Yenilikçi, Girişimci Ve Gelişimci Olmayı Ön Planda Tutan Önal, İşinde ve normal Hayatında İlke Edindiği Maddeleri Sıraladı.