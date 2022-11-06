Elâzığ Voleybol Spor Kulübüne Elâzığ’da konuk olan Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Temsilcimiz karşılaşmadaki ilk seti 25-14, ikinci seti 25-12, üçüncü seti ise 25-12 kazanarak ligdeki 4’üncü maçından da zaferle ayrılmasını bildi.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kızlarımızı ve yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Takımımız yoluna emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İnanıyoruz 1’inci lige çıkmaya başaracağız.” dedi.

Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya ise sporculara ve teknik heyete emeklerinden dolayı teşekkür ederek, Kahramanmaraş halkından takıma destek olmasını söyledi.