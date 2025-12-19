İki takım da sezona güçlü kadrolarla başladı. Galatasaray, yeni transferleriyle ritmini bulmaya çalışırken; Fenerbahçe Beko derin kadrosu ve EuroLeague temposuyla dikkat çekiyor. Bu karşılaşma, sadece bir lig maçı değil; aynı zamanda “parkede İstanbul derbisi” havasında geçecek. Basketbolseverler, nefeslerin tutulacağı dev mücadelede hangi ekibin üstünlük kuracağını merakla bekliyor.

Galatasaray Fenerbahçe Beko Maçı Ne Zaman?

Galatasaray Fenerbahçe Beko Basketbol karşılaşması 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 12.30'da başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe Beko Hangi Kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.