Konferans Ligi’nde etkili bir sezon geçiren Samsunspor, son hafta maçında Mainz 05 deplasmanında puan arıyor. Karadeniz temsilcisi, alacağı sonuçla son 16 turuna doğrudan kalmayı hedefliyor.

Samsunspor Avrupa’da İddialı

UEFA Konferans Ligi’nde bu sezon başarılı bir grafik çizen Samsunspor, oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta AEK Atina karşısında alınan mağlubiyete kadar liderlik koltuğunda oturan kırmızı-beyazlı ekip, bu yenilgi sonrası 5. sıraya geriledi.

Karadeniz temsilcisi, Konferans Ligi lig aşamasının son haftasında Mainz 05 deplasmanında sahaya çıkacak. Samsunspor, bu kritik mücadeleden puan ya da puanlar alarak adını doğrudan son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Mainz 05 Krizde

Ev sahibi Mainz 05 ise Bundesliga’da tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Alman ekibi, 14 haftada topladığı 7 puanla ligin son sırasında bulunuyor ve son galibiyetini eylül ayında aldı.

UEFA Konferans Ligi’ne play-off turundan katılan Mainz, Rosenborg’a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen sahasında aldığı 4-1’lik galibiyetle lig aşamasına yükselmişti.

Mainz’da Maxim Dal, Anthony Caci ve Robin Zentner sakat, Nikolas Veratsching ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Maç Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Mainz 05 – Samsunspor UEFA Konferans Ligi karşılaşması, 18 Aralık 2025 Perşembe günü Mainz Arena'da saat 23.00'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Hakem Kadrosu

Karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

Yardımcı hakemler: Turkka Valjakka – Mika Lamppu

Dördüncü hakem: Peiman Simani

Muhtemel 11’ler

Mainz 05:

Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Moreno Fell, Nebel, Jae-Sung, Kano, Hollerbach, Boving

Samsunspor:

Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Musaba, Mouandilmadji

Samsunspor’da Eksikler Dikkat Çekiyor

Karadeniz ekibinde, kadroyu sonradan katılan Cherif Ndiaye ile Eyüp Aydın, UEFA kuralları gereği bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel de karşılaşmada görev alamayacak.