Ligde 12. hafta karşılaşmalarının tamamı 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İşte maç saatleri ve yayın bilgileri:

15:00 | TRT Spor Yıldız

Zeren Spor – Kuzeyboru

15:00 | TVF Voleybol TV

Nilüfer Belediyespor Eker – Bahçelievler Belediyespor

15:00 | TVF Voleybol TV

Türk Hava Yolları – İlbank

17:00 | TVF Voleybol TV

Beşiktaş – Aydın Büyükşehir Belediyespor

18:00 | TRT Spor

Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin

19:00 | TVF Voleybol TV

Fenerbahçe Medicana – Göztepe

19:00 | TVF Voleybol TV

Aras Kargo – VakıfBank

🟡🔵 Fenerbahçe Medicana – Göztepe Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda

Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Medicana ile Göztepe arasında oynanacak.

Maç: Fenerbahçe Medicana – Göztepe

Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba

Saat: 19.00

Yayın: TVF Voleybol TV (şifresiz)

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

🟡🔴 Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman

Galatasaray Daikin, 12. haftada zorlu Eczacıbaşı Dynavit deplasmanında sahaya çıkacak.

Maç: Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin

Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba

Saat: 18.00

Yayın: TRT Spor

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

🟠 VakıfBank Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda

VakıfBank, 12. haftada İzmir’de Aras Kargo’ya konuk olacak.

Maç: Aras Kargo – VakıfBank

Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba

Saat: 19.00

Yayın: TVF Voleybol TV

Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu

🔴 Eczacıbaşı Dynavit Maçı Ne Zaman

