Ligde 12. hafta karşılaşmalarının tamamı 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İşte maç saatleri ve yayın bilgileri:
-
15:00 | TRT Spor Yıldız
Zeren Spor – Kuzeyboru
-
15:00 | TVF Voleybol TV
Nilüfer Belediyespor Eker – Bahçelievler Belediyespor
-
15:00 | TVF Voleybol TV
Türk Hava Yolları – İlbank
-
17:00 | TVF Voleybol TV
Beşiktaş – Aydın Büyükşehir Belediyespor
-
18:00 | TRT Spor
Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin
-
19:00 | TVF Voleybol TV
Fenerbahçe Medicana – Göztepe
-
19:00 | TVF Voleybol TV
Aras Kargo – VakıfBank
🟡🔵 Fenerbahçe Medicana – Göztepe Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda
Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Medicana ile Göztepe arasında oynanacak.
-
Maç: Fenerbahçe Medicana – Göztepe
-
Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba
-
Saat: 19.00
-
Yayın: TVF Voleybol TV (şifresiz)
-
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
🟡🔴 Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman
Galatasaray Daikin, 12. haftada zorlu Eczacıbaşı Dynavit deplasmanında sahaya çıkacak.
-
Maç: Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin
-
Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba
-
Saat: 18.00
-
Yayın: TRT Spor
-
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
🟠 VakıfBank Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda
VakıfBank, 12. haftada İzmir’de Aras Kargo’ya konuk olacak.
-
Maç: Aras Kargo – VakıfBank
-
Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba
-
Saat: 19.00
-
Yayın: TVF Voleybol TV
-
Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu
🔴 Eczacıbaşı Dynavit Maçı Ne Zaman
Haftanın en kritik mücadelelerinden biri Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak.
-
Maç: Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin
-
Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba
-
Saat: 18.00
-
Yayın: TRT Spor