Ligde 12. hafta karşılaşmalarının tamamı 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İşte maç saatleri ve yayın bilgileri:

  • 15:00 | TRT Spor Yıldız
    Zeren Spor – Kuzeyboru

  • 15:00 | TVF Voleybol TV
    Nilüfer Belediyespor Eker – Bahçelievler Belediyespor

  • 15:00 | TVF Voleybol TV
    Türk Hava Yolları – İlbank

  • 17:00 | TVF Voleybol TV
    Beşiktaş – Aydın Büyükşehir Belediyespor

  • 18:00 | TRT Spor
    Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin

  • 19:00 | TVF Voleybol TV
    Fenerbahçe Medicana – Göztepe

  • 19:00 | TVF Voleybol TV
    Aras Kargo – VakıfBank

🟡🔵 Fenerbahçe Medicana – Göztepe Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda

Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Medicana ile Göztepe arasında oynanacak.

  • Maç: Fenerbahçe Medicana – Göztepe

  • Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba

  • Saat: 19.00

  • Yayın: TVF Voleybol TV (şifresiz)

  • Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

🟡🔴 Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman

Galatasaray Daikin, 12. haftada zorlu Eczacıbaşı Dynavit deplasmanında sahaya çıkacak.

🟠 VakıfBank Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda

VakıfBank, 12. haftada İzmir’de Aras Kargo’ya konuk olacak.

  • Maç: Aras Kargo – VakıfBank

  • Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba

  • Saat: 19.00

  • Yayın: TVF Voleybol TV

  • Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu

🔴 Eczacıbaşı Dynavit Maçı Ne Zaman

Haftanın en kritik mücadelelerinden biri Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak.

  • Maç: Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin

  • Tarih: 17 Aralık 2025 Çarşamba

  • Saat: 18.00

  • Yayın: TRT Spor

