Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, kupadaki yolculuğuna taraftarı önünde çıkacağı mücadeleyle start veriyor. Sarı-kırmızılılar, A Grubu ilk haftasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek.

Galatasaray’ın Grup Fikstürü

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından Türkiye Kupası’nda Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek. Teknik heyet, grup maçlarını rotasyonlu kadroyla değerlendirmeyi planlıyor.

Türkiye Kupası’nda 4. Karşılaşma

Galatasaray ile Başakşehir, Türkiye Kupası tarihinde daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda turuncu-lacivertliler 2 galibiyet elde ederken, 1 mücadele berabere sona erdi. Kupadaki gol sayılarında ise Başakşehir’in 7-5 üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip bu sezon Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya gelmiş, Galatasaray deplasmanda oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanmayı başarmıştı.

Galatasaray RAMS Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, 18 Aralık 2025 Perşembe günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta saat 20.30’da oynanacak.

Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon organizasyona grup aşamasından dahil olurken, ilk maçını galibiyetle geçerek gruba avantajlı başlamak istiyor.

Yayın Bilgileri

Galatasaray – RAMS Başakşehir karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Başakşehir-Galatasaray Maçı Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi

Maçın Hakemi Halil Umut Meler

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.