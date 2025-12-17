Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 gibi net bir skorla geçerek puanını yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, etkili oyunlarıyla taraftarlarını sevindirdi.

Archie Brown Sakatlığı

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’ye kötü haber Archie Brown’dan geldi. Mücadele sırasında sakatlanan İngiliz sol bekin yapılan kontrollerinde, sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi. Brown’un yaklaşık 7 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Jhon Duran İçin Sevindirici Haber

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jhon Duran’ın durumunun ise ciddi olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Kolombiyalı golcü, Eyüpspor maçında forma giyebilecek.

Transferde Hareketlilik Başladı Joey Veerman Gündemde

Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, kadroyu özellikle orta saha bölgesinde güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin orta saha transferinde PSV forması giyen Joey Veerman ile anlaşmaya en yakın kulüp olduğu iddia edildi. Sports Digitale’in haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldız için önemli mesafe kat etti.

27 Milyon Euro Değer

27 yaşındaki Joey Veerman’ın PSV ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Hollandalı futbolcu, PSV formasıyla çıktığı 177 maçta 31 gol ve 59 asist üretti.