Karşılaşma temsilcimizin 0 -3 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig’de mücadele eden Alpedo Kahramanmaraş Voleybol, sezonun Yedinci maçında Gaziantep-Şahinbey Akkent Kapalı Spor Salonunda Merinos Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Ligin önemli karşılaşmasında temsilcimiz birinci seti 4-25 ikinci seti 17-25 üçüncü seti ise 23-25 tamamlayarak müsabakayı 0-3 kazandı.

Takımın isim sponsoru, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol takımı onursal başkanı ve Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, ise oyuncuları ve teknik ekibi galibiyetten dolayı tebrik etti.

Kervancıoğlu, Kızlarımızı kutluyorum çok şükür bu gün de deplasmanda galip gelerek 6’da 6 yaptılar “Kahraman şehrimize yaşatmış oldukları bu gurur için takımımızı kutluyorum.

Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hedefimiz birinci lig, her zaman söylüyorum bizim sevdamız Kahramanmaraş. ‘Dedi

Maç sonu açıklamalarda bulunan Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya, Lig açısından önemli bir maçtı, 3 sıfır gibi net bir skor almak gerçekten bizi çok mutlu etti. Bu galibiyeti her maçımızda olduğu gibi Kahramanmaraş halkına armağan ediyoruz. Biz hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Bu takımı birinci lige hep birlikte çıkaracağız. Tüm Kahramanmaraş’ın desteğine ihtiyacımız var bizi yalnız bırakmasınlar biz şampiyon olacağız” İfadelerine yer verdi.

Galibiyetin önemine değinen takımın genel koordinatörü Ahmet Paksoy, “ Güzel bir galibiyet oldu 6’da 6 yaptık ve biz tam olarak bunu yapmak istiyoruz inşallah daha güzel başarılara imza atacağız destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dedi.

Maç sonrası konuşan takım kaptanı Zehra Coşkunsu ise şunları kaydetti. Hedefimiz 1. Lig bizim için çok kolay yâda çok zor maç olmayacak her maç bizim için Play-Off düzeyinde çünkü hedefimiz 1. Lig. Bize destek olan Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ediyoruz.”

Takım oyuncularından Esra Betül Çetin, “Karşılaşmada tüm arkadaşlarım üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve çok şükür 6’da 6 yaptık çok mutluyuz. Dedi.