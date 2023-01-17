Alpedo - Kervan lezzet grubu Amerika’nın Las Vegas eyaletinde 15-17 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 2023 Winter Fancy Food Show Fuarına katıldı. Fuar’da Alpedo – Kervan standı katılımcıların ilgi odağı oldu.

Amerika’daki bu dev organizasyona Alpedo - Kervan lezzet grubu yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Pekel ve Yaşar Pekel katıldı.

“Alpedo adından söz ettirmeye devam ediyor”

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Alpedo - Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, “Ülkemizi ve şehrimizi tanıtma adına yine dev bir organizasyonla karşınızdayız. Fuara 60’a yakın ülkeden 2 bin 670'in üzerinde katılımcı ve 80 binin üzerindeki süt ürünlerinden içeceklere, aromalardan gıda içerikleri tanıtılıyor.”dedi.

“Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyoruz”

Batı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük fuara katıldıklarının önemine değinen Kervancıoğlu, “Üç gün boyunca, Winter Fancy Food Show’da binlerce üretici, perakendeci, distribütör bu fuardaki stantlarda tanıtımlarını yapıyorlar. Bizim standımız ise katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Burada şehrimizin değerlerini sergiledik. Özellikle Maraş dondurmamız katılımcılar tarafından tam not aldı. Ayrıca yöresel ürünlerimiz ve baklava çeşitlerimizde büyük ilgi gördü. Ben emeği geçenleri kutluyorum. Bu süreçten sonrada her alanda şehrimizi ve ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Sevdamız Kahramanmaraş, Sevdamız Türkiye”diye konuştu.