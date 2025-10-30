Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) faaliyet gösteren BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Tesisi, ileri teknolojiyle donatılmış seri üretim hattı ile dikkat çekiyor. 63 bin metrekarelik üretim alanında, aylık 8 ALTAY Tankı ve 10 ALTUĞ 8x8 zırhlı aracın üretimi gerçekleştirilebiliyor.

Üretimde yerli robot teknolojisi kullanılıyor. Zırh çelikleri, kaynak öncesi kesim, büküm ve delme işlemlerinden geçiyor, ardından robotik hatlarda yüksek hassasiyetle kaynaklanıyor. Kaynak bölgeleri, X-Ray ve PAUT ultrasonik test ile yüzde 100 muayene ediliyor. Kaynak robotları, dijital ikiz simülasyonlarıyla test edilerek gövdelerin yaklaşık yüzde 85’i robotlar tarafından kaynatılıyor.

Final işleme hattında kaynaklı yapılar üzerindeki deformasyonlar gideriliyor ve sistemler hassas toleranslarla monte ediliyor. Robotik lazer tarama ile ölçümler yapılarak kalite kontrol sağlanıyor.

BMC tesisi, yerli üretim, robotik kaynak teknolojisi ve yüksek hassasiyetli seri imalat ile ALTAY ve ALTUĞ 8x8 zırhlı araçlarının üretimini hızla sürdürüyor.