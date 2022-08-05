Altın bilezik fiyatları 5 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 5 Ağustos tarihli 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki altın bilezik fiyatları ne kadar? 5 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 682,96 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 569,27 TL, satışı 682,85 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 753,12 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 752,88 TL'den alınıyor ve 753,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 941,82 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 943,19 TL, satışı ise 953,13 TL oldu.