ALTIN FİYATLARI 31 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yatay yönlü seyirle başlıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yer yer bin liranın üzerini seyreden anacak haftayı aşağı yönlü seyirde kapatan altının gram fiyatı ise 981 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları 31 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ne kadar yatacak? İşte merak edilen güncel altın fiyatları 31 Ekim alış - satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

981,11

981,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.641,18

1.641,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.569,77

1.604,41

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.279,08

6.398,03

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.129,73

3.208,83

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.279,08

6.398,03

ATA ALTIN FİYATI

6.546,90

6.713,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

542,82

652,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

896,32

926,93