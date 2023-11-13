Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.783 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.783 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 930 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Analistler Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtTİ.



