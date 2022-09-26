Altın fiyatları merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam etmesiyle ve dolardaki yükselişin etkisiyle geri çekilmeye devam etti.
Altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,9 değer kaybetmesinin ardından bugün 1627 dolarla Nisan 2020’den bu yana düşük seviyeye geriledi. Sonrasında kısmen toparlanan değerli metal sabah saatlerinde 1646 seviyesinde işlem gördü.
Böylece değerli metal 2020’deki rekor seviyesinin yüzde 20 altında işlem görerek ayı piyasasını test etti.
Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.