Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı.

Geçtiğimiz hafta rekor üzerine rekor kıran çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya da rekorla başladı.

Gram altın fiyatları 2 bin lira seviyesine doğru olan yükselişini sürdürüyor.

Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada da fiyatları yeniden şekillendiriyor. Aynı şekilde döviz kuru bağlantılı olarak altının iç piyasadaki durumu değişim gösterebiliyor.

Piyasalar Enflasyon Verisine Odaklanmışken, Fed'in Faiz Artırımını Durduracağı Beklentisi Ve Doların Güçlenmesi Altın Fiyatlarını Artırmaya Devam Etti.