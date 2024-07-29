Geçtiğimiz günlerde ONS rüzgarıyla rekor kıran altın gram fiyatı kar satışı yemişti. Gram altın yeniden yönünü yukarı kırdı, haftaya yükselişle başlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Küresel piyasalarda geçen hafta teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarının ardından oynaklığın arttığı görülürken, Fiyatlarda ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkması etkili oluyor.
Piyasalarda yeniden 2024 yılı içerisinde Fed'in 3 kez faiz indirimine gidebileceği beklentisi güçlendi.
ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası altın piyasası hareketlendi.
Editör: Yunus Firdevsoğlu