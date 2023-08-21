Gram altın (spot) yüzde 0,26’lık yükselişle 1648 liradan işlem görüyor. 1650 liranın altında olmayı sürdüren gram, gün içerisinde en düşük 1642, en yüksek 1656 lirayı gördü.

Çeyrek altın 2695 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek, cuma gününü 2688 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 12 liralık değerlenme ile 5389 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 10722 lira olan cumhuriyet altını ise 10749 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altın ise geçen haftayı tamamladığı seviye olan 1889 dolardan alıcı buluyor.