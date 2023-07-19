Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali olduğunu söyleyerek yatırımcılara uyarıda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN REKOR KIRACAK!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yatırımcılar için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. ""İç piyasada altın fiyatının dış piyasadaki etkilerle ve iç piyasada dolar/TL'nin çarpan etkisiyle bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Bayram arifesinde 1600 seviyelerine gelen altın 1635 lira civarına ulaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde 1650 lira seviyesi geçildikten sonra 1700 lira, ardından 1750 seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali var." diyen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"HER HALÜKARDA GRAM ALTIN 2 BİN TL'Yİ GÖRECEK"

Yani sene sonu itibarıyla gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Tabi bu dış piyasadaki ons altının yükselme durumuna da bağlı ama ben her hâlükârda gram altının 2 bin lirayı göreceğini düşünüyorum.

Enflasyon artışı devam ettiği sürece de vatandaş elindeki parasını korumak için altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında düğün mevsimine girmiş durumdayız her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da altın alımları artmış durumda. Bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir."

"ALTIN FİYATLARI DOYUM NOKTASINA ULAŞACAK"

Altın fiyatlarının ne zaman doyum noktasına ulaşacağına dair de konuşan uzman isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İç piyasada güven ortamının artması halinde. Artık vatandaşın 'enflasyonun artmayacağına ve düşme eğilimine giriyor' inancına sahip olması halinde.

Artık altın fiyatlarının doyum noktasına ulaşacağını söyleyebiliriz. Bunun içinde bu doyum noktasına ulaşmanın henüz zamanı olduğunu düşünüyorum."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (19 TEMMUZ 2023 çarşamba)

Altın fiyatları, 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.712,82 TL üzerinden yapan gram altın 1.711,26 liradan alınıyor, 1.711,60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.474,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.156,00 liradan alınıyor, 11.471,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.763.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.578,00 liradan alınıyor, 5.762,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.882,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Temmuz itibariyle 2.797,00 liradan alınıyor, 2.881,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 19 Temmuz günü 11.176.43 TL alış, 11.415,73 TL satış fiyatından el değiştiriyor.