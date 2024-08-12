Altın piyasasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın zirvedeki yerini korumaya devam ederken, güncel fiyatlar da merak ediliyor.

Özellikle ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri piyasalarda türbülansa yol açtı.

Bu hafta yatırımcıların gözü kulağı ABD’de açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Haftanın ilk işlem gününe 2431 dolardan başlayan ons altın hafif yükselerek 2442 dolardan işlem görüyor.

Güne 2618 liradan başlayan gram altın yükselerek 2634 liradan işlem görüyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu