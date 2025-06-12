Şehir Altyapısında Büyük Dönüşüm

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde yer alan toplam 14 mahallede, 115 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediliyor. Bu dev yatırımla, kentin altyapısı hem daha güçlü hem de daha sürdürülebilir hale geliyor.

Modern ve dayanıklı altyapı sistemleri kurmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Kahramanmaraş genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yenileniyor. “Kahramanmaraş Merkez İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” adıyla sürdürülen çalışmalarda, 14 mahallede eski hatlar tamamen sökülerek yerlerine yüksek taşıma kapasiteli, uzun ömürlü yeni hatlar döşeniyor.

Hangi Mahallelerde Çalışmalar Yapılıyor?

Projeyle birlikte Dulkadiroğlu ilçesindeki Namık Kemal, Yavuz Selim, Egemenlik, Bahçelievler, Menderes, Mehmet Akif, Şeyh Adil, Yenişehir ve İsmet Paşa mahalleleri ile Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar, Hacı Bayram Veli, Gayberli ve Barbaros mahallelerinde altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Amaç: Suyun Verimli Kullanımı ve Kesintisiz Hizmet

KASKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir içmesuyu şebekesinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale geleceği, su kayıplarının azaltılacağı ve kesintisiz, sağlıklı su temini sağlanacağı ifade edildi. Aynı zamanda enerji ve kaynak tasarrufu da önemli oranda artırılmış olacak.

Kahramanmaraş, bu kapsamlı altyapı yatırımıyla birlikte hem bugünü hem de geleceği güvence altına alıyor. Modern hatlarla donatılan şehirde, vatandaşlar artık daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir içme suyuna kavuşacak.