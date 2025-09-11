Trafikte acı bilanço, son bir ayda 786 kaza
KASKİ Genel Müdürlüğü şehrin dört bir yanında eş zamanlı sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının ardından, bozulan yol zeminlerini de özenle yenilemeye devam ediyor.

Whatsapp Görsel 2025 09 11 Saat 18.13.40 748Cd778

Şehrin çeşitli bölgelerinde uygulanan sıcak asfalt yamaları sayesinde, hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve konforlu ulaşım sağlanıyor. Bu kapsamda, çalışmaların yoğunlaştığı mahallelerin biri de Dulkadiroğlu’nda Yavuz Selim mahallesi oldu. Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol zeminlerini asfalt yama çalışmalarıyla yenileyen ekipler, yol yüzeylerini yeniden güvenli ve konforlu hale getirildi.

Whatsapp Görsel 2025 09 11 Saat 18.13.42 8B16D2Ab

Böylece hem araç hem de yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.