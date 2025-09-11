KASKİ Genel Müdürlüğü şehrin dört bir yanında eş zamanlı sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının ardından, bozulan yol zeminlerini de özenle yenilemeye devam ediyor.

Şehrin çeşitli bölgelerinde uygulanan sıcak asfalt yamaları sayesinde, hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ve konforlu ulaşım sağlanıyor. Bu kapsamda, çalışmaların yoğunlaştığı mahallelerin biri de Dulkadiroğlu’nda Yavuz Selim mahallesi oldu. Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol zeminlerini asfalt yama çalışmalarıyla yenileyen ekipler, yol yüzeylerini yeniden güvenli ve konforlu hale getirildi.

Böylece hem araç hem de yaya trafiğinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.