Pat pat' olarak adlandırılan tarım aracının, amacı dışında kullanımı nedeniyle ülke genelinde ölümlü ya da yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor. Bu kazaların en sonuncusu Ekinözü ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması ekipleri, rutin kontrollerinde pat patla karayoluna çıkmanın, yolcu ve yük taşımanın yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşları uyarıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı da; bu tarım aracının karşılaştığı kazalardan karelerin yer aldığı bir video hazırlayarak vatandaşlardan pat patı amacı dışında kullanmamalarını istedi.