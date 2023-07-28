Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen ve Anadolu medyasının vitrin programlarından birisi olan “ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ” programının bu yıl 8’incisi yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile gerçekleştirilen medya ödülleri alanında başarılı yerel medya kuruluşlarımız ve başarı hikayesi oluşturan meslektaşlarımıza verilmektedir. Aynı zamanda Anadolu medyasına katkı veren, toplumsal konularda, milli, manevi değerlere hassasiyetleri, yerel medyaya örnek teşkil eden yayın politikalarından dolayı, yaptıkları programlar ve yazdıkları yazılarla sevilen takip edilen ulusal medya kuruluşları, gazeteci ve yazarlar da ödüllendirilmektedir.

Başvurular Başlıyor…

Ödül Kategorileri ve Başvuru Şartları

Yılın Enleri:

Yerel Medyası

Türkiye’de yerel olarak faaliyet gösteren, Radyo, Televizyon, Gazete, İnternet Gazetesi ve Dergi gibi faaliyet gösteren kuruluşlarımız değerlendirmeye alınacak olup, başvuru yapan kuruluşlarımız kısa yayıncılık hikayesi, görsel, fotoğraf, gazete ya da 2-3 dk. Video ile başvurabileceklerdir.

Yerel Televizyonu

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısı ile bölgesinde aktif olarak yayınlarına devam eden ve sürekli gelişen büyüyen yapısı ile dikkat çeken kuruluşlarımız, örnek yayın kayıtları ve kısa kurumsal hikayeleri ile başvuru yapabilecektir.

Yerel Gazetesi

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısı ile bölgesinde aktif olarak yayınlarına devam eden ve sürekli gelişen büyüyen yapısı ile dikkat çeken kuruluşlarımız, örnek gazete ve kısa kurumsal hikayeleri ile başvuru yapabilecektir.

Yerel Radyosu

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısı ile bölgesinde aktif olarak yayınlarına devam eden ve sürekli gelişen büyüyen yapısı ile dikkat çeken kuruluşlarımız, örnek radyo kayıtları ve kısa kurumsal hikayeleri ile başvuru yapabilecektir.

Yerel İnternet Haber Sitesi

Yerel ve bölgesel olarak yayıncılık yapan, basın yayın ilkelerine bağlı, kurumsal yapısı ile bölgesinde aktif olarak yayınlarına devam eden ve sürekli gelişen büyüyen yapısı ile dikkat çeken kuruluşlarımız, örnek site kayıtları ve kısa kurumsal hikayeleri ile başvuru yapabilecektir.

Yerel Programı

Yerel yayıncılık yapan medya kuruluşlarımızda istikrarlı, toplumsal karşılığı olan ve sosyal içerik, kültür sanat, Tarih, turizm gibi formatları barındıran programlar değerlendirilmeye alınacaktır. Kısa program kaydı, program künyesi ile başvuru yapılacaktır.

Yerel Muhabiri

Yerel Kameramanı

Yerel yayıncılık yapan medya kuruluşlarımızda istikrarlı ve yerelde kamera çekimleri ile dikkat çeken kameramanlar değerlendirilmeye alınacaktır. Kısa örnek haber içerikleri ile başvuru yapılacaktır. (Fotoğraf ya da video)

Yerel Sunucusu

Yerel yayıncılık yapan medya kuruluşlarımızda istikrarlı ve Türkçeyi kullanımı, sunumu ve diksiyonu ile dikkat çeken sunucu veya spikerler değerlendirilmeye alınacaktır. Kısa örnek sunum, anonsları ile başvuru yapılacaktır. (Fotoğraf ya da video)

Yerel Gazetecisi

Yerel yayıncılık yapan basın kuruluşlarımızda yaptığı haberler ve yazıları ile dikkat çeken gazeteciler değerlendirilmeye alınacaktır. Kısa örnek haber, yazıları ile başvuru yapılacaktır. (Fotoğraf ya da video)

Televizyon Kanalı

Ulusal yayıncılıkta İnsan hakları ve toplumsal değerlere saygılı, doğru, tarafsız, güvenilir yayıncılık ilkeleri ile toplumun tüm kesimlerine hitap eden, kişisel verilerin gizliliğine riayet eden, Şiddete, teröre, ayrımcılığa ve nefret söylemlerine yer vermeyen, demokrasiye katkı ve kamu yararı yayıncılığı benimseyen kuruluşlarımıza verilecektir.

Gazetesi

Ulusal yayıncılıkta İnsan hakları ve toplumsal değerlere saygılı, doğru, tarafsız, güvenilir yayıncılık ilkeleri ile toplumun tüm kesimlerine hitap eden, kişisel verilerin gizliliğine riayet eden, Şiddete, teröre, ayrımcılığa ve nefret söylemlerine yer vermeyen, demokrasiye katkı ve kamu yararı yayıncılığı benimseyen kuruluşlarımıza verilecektir.

Televizyon Programı

Medya kuruluşlarımızda toplumu bilgilendiren, farkındalık oluşturan, kamu yararına toplumsal konuları önceleyen programlar değerlendirmeye alınarak ödül verilecektir.

Ankara Temsilcisi

Medya sektöründe deneyimli meslek hayatı ve yaptığı çalışmalarla basın camiasının övgüsünü alan, yerel medyaya katkı veren, meslek ilkelerine bağlı gazetecilere verilecektir.

Gazetecisi

Yazdığı yazılarla toplumsal konuları gündemde tutan, toplum değerlerini yazılarında ve yorumlarında savunan, her türlü gelişmeyi mesleki ilkeler doğrultusunda çekinmeden yazan, tarafsız, doğru, güvenilir habercilik anlayışı ile mesleğini sürdüren gazetecilere verilecektir.

