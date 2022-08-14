3 ülke ve 26 İl den gelen 192 Sporcunun Katılımıyla Andırın Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

13- 14 Ağustos tarihlerinde 4 kategoride 2 gün devam eden ve profesyonel oyuncuların yer aldığı turnuva güçlü rakipler ile zorlu mücadelelerin yaşandığı yarışmalarla sona erdi.

Ödül Töreninde Konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet DOĞAN, Doğanın ve tarihin buluştuğu güzel ilçemizde 2 gün boyunca bu güzellikleri yaşatan bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Dedi

Doğan; “Gerçekten sporu, kardeşlik, dostluk ve barış içinde hep birlikte yaşadık, bu uğurda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize çeşitli illerden ve diğer ülkelerden gelen sporcularımıza da teşekkür ediyorum özellikle Ukrayna'dan ve İran'dan aileleri ile gelen sporcularımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bizde elimizden geldiği kadar ev sahipliği yaptık, inşallah önümüzdeki yıl daha kapsamlı ve daha geniş müsabakaları, yarışmaları ilçemizde yapmak ve sizleri yine misafir etmek istiyoruz. Tüm yarışmacıları tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

10- 19 Yaş grubu, 20- 39 Yaş Grubu, 40 Yaş grubu ve Kadınlar kategorisinde 1. 2. 3. ve 4. olan yarışmacılara ödüllerini Belediye Başkanı Ahmet Doğan, 22. Dönem Adana Milletvekili Kemal Sağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Karaca,K.maraş Masa Tenisi İl Temsilcisi Mustafa Palta,Tufanpaşa Mahalle Muhtarı Nebi Kürtül,Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Kadir Kayıran, Eski AK Parti İlçe Başkanı Şaban Avcı, Daloğlu Ailesi Adına Yakup Dal takdim etti.