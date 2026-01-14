İlçe genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla ekipler, ana arterler, mahalle yolları ve kırsal bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden yürütüyor. Özellikle buzlanma riskine karşı kritik noktalarda önlemler artırıldı.

Andırın Belediyesi yetkilileri, çalışmaların önceliğinin ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması olduğunu belirtti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ekiplerin teyakkuz hâlinde olduğu ifade edildi.

Vatandaşlardan ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi. İlçede karla mücadele çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak devam edeceği bildirildi.