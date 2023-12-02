Kaleler Şehri olarak nitelendirilen Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi 26’sı tescilli 70 kaleye ev sahipliği yapıyor. Çeşitli kaynaklarda Roma Dönemi Öncesinde inşa edildiği belirtilen ilçe sınırları içerisindeki kaleler ilgi çekiyor. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve ekibi kale içindeki özel alanlarda incelemelerde bulundu.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, bölgenin doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıktığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti…

Tarihçi Yazar Dr. Aytül Kaplan burada yaptığı açıklamada, kalelerin önemine dikkat çekti.

Araştırmacı Yazar Celil Çınkır’da 13 yıldır Andırın ilçesindeki kaleleri incelediğini, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin aynı zamanda bir ticaret merkezi olduğunu dile getirdi.