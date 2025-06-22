Kahramanmaraş’ta yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek ve doğayla baş başa vakit geçirmek için şelalelere akın ediyor. Özellikle Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi kırsalında yer alan Değirmendere Şelalesi, berrak suları ve eşsiz manzarasıyla bölge halkının ve doğa severlerin gözde mekanlarından biri haline geldi.

Andırın ilçe merkezine yaklaşık on sekiz kilometre uzaklıkta bulunan, etrafı dağlarla çevrili Değirmendere Şelalesi, sadece Kahramanmaraşlıların değil, çevre illerden gelen fotoğrafçılar ve gezginlerin de uğrak noktası oluyor.

Doğa severler, şelalenin yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, “Değirmendere Şelalesi yemyeşil doğası, serin havası ve huzur veren manzarasıyla insanı kendine hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarında şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin ilk tercihi burası oluyor,” ifadelerini kullandı.

Bölge halkı, şelaleye olan ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, ziyaretçileri doğayı korumaya ve çevreyi temiz tutmaya davet etti.