Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın ilçesinin kırsalında yer alan Yeşilova – Erenler Grup Yolu’nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli dâhil olmak üzere toplamda 6 mahalleye ulaşım sağlayan 6,5 kilometrelik arter, genişletilerek sıcak asfaltla baştan sona yenilendi. Genişliği 8 metreye çıkarılan Yeşilova – Erenler Grup Yolu’nun yenilenmesi için, toplamda 8 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Yaklaşık 7,5 Milyon TL yatırımla yenilenen arter, Andırın – Kadirli Yolu’na direkt bağlantı sağlarken fıstık ve mısır başta olmak üzere bölgede üretilen birçok tarım ürününün şehirlerarası sevkiyatını da kolaylaştırıyor.

Andırın’dan Teşekkür Geldi

Yenilenen grup yoluna ilişkin açıklamada bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, “Büyükşehir Belediyemiz Ulaşım Master Planı çerçevesinde ilçemizde önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Şehirlerarası ulaşım için de kullanılan Yeşilova – Erenler Grup Yolu sıcak asfaltla yenilenerek bölge ulaşımının konforu önemli ölçüde artırıldı. Tamamlanan çalışmalarından dolayı başta Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.