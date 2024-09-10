Etaplar halinde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak caddenin yenilenen yüzüyle hizmete sunulması hedefleniyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşım konforunu artırmak için şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da da yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Andırın’da çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Cumhuriyet Caddesi oldu. İlçe merkezinde konut ve ticaret alanlarına ulaşım sağlayan, araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu caddenin asfaltı yenilenerek bölgede ulaşım konforunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Caddede kilit parkeyle kaplı kısım sökülerek sıcak asfaltla kaplanırken kalan kısımlarda deforme olan alanların da asfaltı yenileniyor. Etaplar halinde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Cumhuriyet Caddesi yenilenen asfaltıyla vatandaşların hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında ulaşım yatırımlarının artarak sürdüğü belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu