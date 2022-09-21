Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesinin kırsalında yer alan Yeşilova – Erenler Grup Yolu’nda tamamlanan genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulaması başladı. Yeşilova, Beşbucak, Kızık, Anacık, Erenler ve Köleli dâhil olmak üzere toplamda 6 mahalleye ulaşım sağlayan 6,5 kilometrelik arter, bölgeye konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak. Andırın – Kadirli Yolu’na direkt bağlanan grup yolu, fıstık ve mısır başta olmak üzere bölgede üretilen birçok tarım ürününün şehirlerarası sevkiyatını da kolaylaştıracak.

8 Bin 500 Ton Asfaltla Yenileniyor

Yapılan iyileştirme çalışmalarıyla genişliği 8 metreye çıkarılan Yeşilova – Erenler Grup Yolu’nun yenilenmesi için, toplamda 8 bin 500 ton asfalt kullanılacak. Arterde devam eden çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.