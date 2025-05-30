Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Andırın-Kahramanmaraş karayolunun 2. kilometresinde, Torun Mahallesi Gökçeli rampasında meydana geldi. 34 FSV 907 plakalı kamyoneti kullanan Burhan Dalgıç, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Dalgıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik kontrollerin ardından netlik kazanacak.