Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yeri ayırt etmeksizin şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın’ın kırsal mahallelerinden Alınoluk ve Arıklar’da gerçekleştirdiği şarampol temizleme, viraj genişletme ve yol iyileştirme çalışmaları ile Gökgedik Mahallesi’nde sürdürdüğü kilit parke uygulamalarını tamamladı. Çalışmalarla mahallelerin ulaşım standardı iyileştirilirken Gökgedik’e toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı.