Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde düzenlenen Geleneksel Tirşik Festivali, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yöreye özgü lezzetlerin başında gelen tirşik yemeğinin tanıtıldığı festival, bölgenin kültürel değerlerini ön plana çıkardı.

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler gün boyu renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar hem yöresel lezzetleri tatma hem de kültürel etkinliklere katılma fırsatı buldu. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “En İyi Tirşik” yarışması oldu.

Yarışmada katılımcılar tarafından hazırlanan tirşikler, jüri üyeleri tarafından lezzet, kıvam ve sunum kriterlerine göre titizlikle değerlendirildi. Dereceye giren yarışmacılar çeşitli ödüllerle onurlandırıldı.

Festivale; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Uzman Dr. İrfan Karatutlu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın dikkat çektiği festival, Andırın’ın tanıtımına önemli katkı sağlarken, yöresel kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. Yetkililer, bu tür organizasyonların hem turizme hem de yerel ekonomiye katkı sunduğunu belirtti.