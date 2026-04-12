İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri kapsamında ilçe belediyeleri de kentin değerlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu çerçevede Afşin Belediyesi de etkinlik alanında kurduğu stantla ilçenin kültürel ve tarihi zenginliklerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, böylesine kapsamlı bir etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Kıraç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere organizasyonda katkısı bulunan tüm yetkililere teşekkür etti.

Afşin denilince akla ilk gelen değerlerden birinin Ashab-ı Kehf olduğunu vurgulayan Kıraç, bu önemli mirasın Türkiye genelinde daha fazla tanıtılması için çalışmaların süreceğini ifade etti. İstanbul’da vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Kıraç, “Hemşehrilerimizle buluşmak, onların dertlerini dinlemek ve bu güzel atmosferi birlikte paylaşmak bizler için çok kıymetli” dedi.

Deprem sonrası Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecine de değinen Kıraç, bu tür organizasyonların hem şehrin tanıtımı hem de toplumsal motivasyon açısından önemli olduğunu söyledi.