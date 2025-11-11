“Geleceğe Nefes, Yeşil Vatana Nefes” sloganıyla düzenlenen fidan dikim töreninde, yangında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi hedeflendi.

Andırın Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Gökahmetli Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen programa; Andırın Kaymakamı Mustafa Arslansahîn, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, geçtiğimiz Temmuz ayında büyük bir orman yangınından zarar gören bölgede toplam 60 dekarlık alanda yaklaşık 1500 fidan toprakla buluşturuldu.

Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında yaşanan yangında zarar gören alanın kısa sürede ağaçlandırılması için kapsamlı bir plan uyguladıklarını belirtti.

Törende konuşan yetkililer, “Geleceğe nefes, vatana umut” sloganıyla düzenlenen etkinliğin, hem doğaya hem de birlik ruhuna katkı sunduğunu ifade etti.



Kaymakam Mustafa Arslansahîn, “Her yıl 11 Kasım’da milyonlarca fidanı toprakla buluşturmak, gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakma idealimizin bir göstergesidir.” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu, can sularını verdi. Etkinlik, yeşil vatan seferberliğine gönül veren vatandaşların coşkusuyla son buldu.