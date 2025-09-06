Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yolculuk imkânı sunmak için yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Andırın’ın kırsal mahallesi Köklü’de yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan çalışmalarda Köklü Dervişler oba yolunda yaklaşık 2 kilometrelik kısım yenilendi.

Çalışmalar kapsamında mevcut yol kazınarak zemin hazırlıkları yapıldı, ardından yol sathi asfalt ile yeniden kullanıma kazandırıldı.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte yolun ulaşımı güvenli hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde güvenli ve konforlu ulaşım imkanı bulduklarını ifade eden Köklü Mahalle Muhtarı Erdal Karpuz, “Yollarımız eskiden toprak yoldu. Çamurdan, tozdan ve topraktan çıkamıyorduk. Büyükşehir Belediyesi bize 2 kilometre sathi asfalt yaptı. Başkanımız Fırat Görgel’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.