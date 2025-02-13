Bu önemli şampiyona, Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Beden eğitimi öğretmenleri Derya Dörtlemez ve Ahmet Dörtlemez’in liderliğinde hazırlanan sporcular, Eda Geçi ve Medine Mercan Şahbaz, Mersin’de büyük bir destan yazdı. Ailelerinin desteğiyle yola çıkan genç kızlar, U16 ve U18 kategorilerinde altın madalaya layık görüldü.

U18 Genç Kızlar 70 kg kategorisinde mücadele eden Eda Geçi, Andırın Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi olarak hem Figthing hem de Jiu Jitsu (Newaza) branşlarında Türkiye Şampiyonu unvanını kazanarak iki altın madalya elde etti.

U16 Genç Kızlar 44 kg kategorisinde yer alan Medine Mercan Şahbaz ise, Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi öğrencisi olarak Figthing branşında birincilik, Jiu Jitsu branşında ise ikincilik elde ederek Andırın’a büyük bir gurur yaşattı.

