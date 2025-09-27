Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen şenliğe; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, DEVA Partisi Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, kurum yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını Dernek Başkanı Adem Kundakçı yaptı.

Ardından Onursal Başkan ve Platform Başkanı Ahmet Kolutek selamlama konuşmasını gerçekleştirdi.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Andırın için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ile Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen de katılımcılara hitap ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinlik boyunca yöresel eğlencelik oyunlar ve çocuk oyunları sergilendi.

Katılımcılar hem geleneksel oyunları deneyimledi hem de kültürel mirasın yaşatılmasına tanıklık ederek unutulmaz bir gün geçirdi.