Sina Pırlanta, 66. mağazasını Kahramanmaraş’ta Goldenay Kuyumculuk iş birliğiyle hizmete açtı. Yoğun katılımın olduğu açılış töreninde, iş dünyasından ve kent protokolünden birçok isim yer aldı.

Türkiye’nin dünya çapında tanınan markası Sina Pırlanta ile Kahramanmaraş’ın önemli kuyumculuk markalarından Goldenay’ın ortaklığıyla gerçekleşen bu adımın, şehre değer katması bekleniyor. Açılışta konuşan firma temsilcileri, “Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında da yeni mağazalar açarak vatandaşlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliğinin şehrimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılışla birlikte Kahramanmaraşlılar, Sina Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesi ve Goldenay Kuyumculuk’un güvenilir hizmet anlayışıyla buluşma fırsatı yakalamış oldu.