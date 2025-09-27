Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından organize edilen doğa ve spor etkinliği kapsamında, yamaç paraşütü tutkunları Yalnız Ardıç Paraşüt Alanı’nda bir araya geldi. İki gün sürecek olan etkinlik, hem Kahramanmaraşlılara hem de Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporculara unutulmaz anlar yaşattı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün bin beş yüz rakımda paraşütçü kardeşlerimizi izliyoruz. Etkinliğimizin kazasız belasız, güzellikler içinde tamamlanmasını diliyorum. Dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri eşliğinde gökyüzüyle buluştu.

Katılımcılar, etkinlik boyunca hem uçuş deneyimi yaşadı hem de Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.