Karşılaşmanın ilk yarısını 40-39 geride kapatan Kahramanmaraş ekibi, son bölümlerde 8 sayı farkla geri düşmesine rağmen mola dönüşü müthiş bir reaksiyon gösterdi. Kalan dakikalarda savunmada sertleşen ve hücumda daha organize oynayan Kipaş İstiklal Basket, Ankara’dan çok değerli bir galibiyetle dönmeyi başardı.

Diante Watkins’ten Tarihi Performans

Temsilcimizin yıldız oyuncusu Diante Watkins, karşılaşmaya damgasını vurdu. Tecrübeli skorer, 40 sayı, 2 ribaund ve 9 asist ile neredeyse takımını tek başına sırtladı. Watkins’in bu performansı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Şampiyon Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarıyla dikkat çeken Kipaş İstiklal Basket, yeni sezona da moralli başladı. Deplasmanda alınan bu önemli galibiyet, takımın hedeflerine ne kadar ciddi hazırlandığını bir kez daha ortaya koydu.

Kipaş İstiklal Basket, bir sonraki maçında taraftarı önünde sahne alacak. Tribünlerde büyük bir coşku bekleniyor.