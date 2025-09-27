Daha önce Almanya’dan İstanbul’a koşarak gelen Çoban, bu kez İstanbul’dan başlayıp Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak yeniden İstanbul’a ulaşmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’dan koşusuna başlayan Savaş Çoban, dün akşam saatlerinde Adana üzerinden Kahramanmaraş’a ulaştı.

Projeyle ilgili Aksu Haber’e konuşan Savaş Çoban, Kahramanmaraşlı olduğunu ancak uzun süredir Almanya’da yaşadığını belirterek, “Kahramanmaraş’ı çok seviyorum, bu projeyle hem spora dikkat çekmek hem de memleketimi daha geniş kitlelere tanıtmak istiyorum” dedi.

Savaş Çoban, yolculuğunu tamamlayarak yeniden İstanbul’a ulaştığında spor ve dayanıklılık adına önemli bir başarıya imza atmayı planlıyor.